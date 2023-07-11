الحكومة اللبنانية تطالب بترسيم كامل للحدود البرية مع إسرائيل

قال مصدر في التقرير إن لازارو "أُبلغ أنه بدلا من البحث عن الخيمتين دعه يبدأ عملية ترسيم كامل للحدود البرية".

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للأمم المتحدة إن "لبنان يطالب بترسيم كامل لحدوده الجنوبية مع إسرائيل، مؤكدا على أنه "نعمل بجد لحل مشكلة الخيام دبلوماسيا" واستجابة لمطالب إسرائيل التي قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة وقائدها العام أرولدو لازارو، دعت إسرائيل إلى سحب قواتها من المناطق المتنازع عليها على الحدود.

وقال مصدر في التقرير إن لازارو "أُبلغ أنه بدلا من البحث عن الخيمتين دعه يبدأ عملية ترسيم كامل للحدود البرية".

جاءت تصريحات ميقاتي في حديث له لـصحيفة "الشرق الأوسط"، بعد تصاعد التوترات بشأن موقع حزب الله في الأراضي الإسرائيلية.وتطالب إسرائيل، لبنان، عبر موفدين دوليين، بإزالة الخيمتين التين نصبهما حزب الله، وهو ما حمله رئيس بعثة قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان وقائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين أمس.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات لاثارو لـ"الشرق الأوسط"، إن "الواضح من أن رئيس بعثة اليونفيل يحمل رسالة إسرائيلية إلى بيروت تتضمن طلباً بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله، لكنه قوبل بردّ لبناني بأن الخيمتين تقعان على أراضٍ لبنانية" وأضافت المصادر: «أُبلِغَ بأنه بدلاً من البحث في الخيمتين، فليتم الشروع بعملية ترسيم كاملة للحدود البرية، وإنهاء هذا الملف بالكامل».

وتكثف الحراك الدبلوماسي والأمني باتجاه بيروت، لتخفيف حدة التوتر الناتج عن إجراءات إسرائيلية جديدة في القسم الشمالي من بلدة الغجر بجنوب شرقي لبنان، وعن خيمتين نصبهما حزب الله في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وبعد تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن حزب الله أزال إحدى الخيمتين، قالت مصادر أمنية إن "تلك المعلومات غير صحيحة، ولا تزال الخيمتان في موقعهما".

وكان الجنرال لاثارو، قد زار لبنان، الاثنين المنصرم، والتقى من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي التقى بالقائد العام لـ«اليونيفيل»، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وقالت رئاسة المجلس النيابي، في بيان، إن بري استقبل لاثارو ونائب القائد العام ايرف ليكوك، حيث تم «عرض للأوضاع العامة في نطاق عمل قوات (اليونيفيل)، لا سيما بعد التصعيد الإسرائيلي لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة».

ولاحقاً، قال بري أثناء لقائه بمجلس نقابة محرري الصحافة: «الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1»، وهي نقطة حدودية متنازع عليها.

وبعد لقائه برئيس الحكومة ووزير الخارجية، قال الوزير بوحبيب: «تم البحث في الأوضاع الأمنية بالجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة (الخيمة) فكان ردنا أننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعد أرضاً لبنانية». وأضاف: «نحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود»..