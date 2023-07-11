في خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية، وكذلك مع واشنطن، التقى هوشستين أيضًا بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

عقد رئيس الوزراء إسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجتماعا صباح اليوم الإثنين، في القدس مع مبعوث البيت الأبيض عاموس هوشستين، وناقش الجانبان القضايا الإقليمية المتعلقة بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتوترات الحدودية مع لبنان ومسألة التطبيع مع السعودية.

في خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية، وكذلك مع واشنطن، التقى هوشستين أيضًا بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تضمنت أجندتهم تطورات التطبيع مع السعودية بالإضافة إلى التوترات مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وتأتي زيارته بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المسؤولين الأمريكيين يتفاوضون مع نظرائهم السعوديين للتوسط في اتفاق تطبيع بين الرياض والقدس. لكنه أشار إلى أن إسرائيل والسعودية ما زالا "بعيدين عن اتفاق التطبيع" الذي سيشمل اتفاقية دفاع مع واشنطن ويساعد في إقامة برنامج نووي مدني.

ووقع الاجتماع أيضًا وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، بما في ذلك سلسلة من التصعيد الأخير، من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من لبنان، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد بقصف مدفعي.

هوشستين، الذي تفاوض على صفقة حدود بحرية بين إسرائيل ولبنان، ولد ونشأ في إسرائيل ويعتبر نفسه يهوديًا أرثوذكسيًا ليبراليا. شغل سابقًا منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لشؤون الطاقة الدولية من عام 2014 حتى عام 2017. وأثناء خدمته أثناء إدارة أوباما، نصح هوشستين بايدن نائب الرئيس حينها بشأن قضايا الطاقة العالمية.