يوم التشويشات في إسرائيل:"اعتقال 71 محتجا وعشرات الآلاف في مطار بن غوريون"

البيت الأبيض يحث إسرائيل "على السعي للتوصل الى إجماع لدفع الإصلاحات القضائية" وحماية "حق التجمع السلمي"

شارك عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة بمطار بن غوريون احتجاجا على الاصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة الاسرائيلية الى تشريعها، في حين أعلنت الشرطة الاسرائيلية اعتقالها أكثر من 71 مشتبها بالاخلال بالنظام العام، أفرجت على 45 منهم لاحقا.

جاءت هذه الاحتجاجات بعد يوم من مصادقة الكنيست بالقراءة الاولى على الغاء بند المعقولية بالقراءة الاولى بغالبية 64 نائبا مقابل معارضة 56 آخرين ، حيث أعلن المحتجون عن يوم تشويشات وطنية، ابتداء من صباح اليوم حيث قام الاف المحتجين بإغلاق الشوارع والمفترقات المركزية احتجاجا على تمرير مشروع القانون، ووصل خلالها عشرات الآلاف من المحتجين الى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل ومن هناك واصلوا طريقهم للمشاركة بالمظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب وبعد ذلك في شارع كابلان في المدينة، في المقابل جرت مظاهرات واغلاق طرق في حيفا، والقدس.

ويشار الى أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا-ميارا ابلغت السكرتير العام للحكومة يوسي فوكس أن "مطار بن غوريون هو حيز عام لذلك كل شخص حر بالتظاهر والتعبير عن رأيه في هذا المكان".

ويشار الى أنه في البيان الذي نشره البيت الأبيض مساء اليوم تعليقا على ما يحدث في إسرائيل ذكر:"نحث إسرائيل على السعي للتوصل الى اجماع لدفع الاصلاحات القضائية، مثلما ما شدد عليه الرئيس بوقت سابق من هذا الأسبوع". وأضاف البيان :"نحن نحث السلطات لاسرائيلية الدفاع عن الحق في التجمع السلمي واحترامه، من الواضح أنه توجد اشتباكات ومناقشات في إسرائيل حول البرنامج المعروض، هذه النقاشات هي جزء كبير من ديموقراطية نابضة بالحياة".