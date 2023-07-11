ويأتي ذلك بدعم من وزارة الخارجية البحرينية وفي إطار مبادرة (N7) بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة الأمريكية.

ستشهد البحرين إنعقاد مؤتمر المنامة الثالث، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والذي سيشارك فيه مسؤولون رفيعي المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

Subeesh kumar NS / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain انعقاد اجتماع مبادرة (N7) لتعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط في مملكة البحرين

ويأتي ذلك بدعم من وزارة الخارجية البحرينية وفي إطار مبادرة (N7) بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وترتكز محاور اجتماع المنامة على سبل تعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط، وسيشارك في الإجتماع الذي سيكون مدى يومي 10 و11 يوليو/تمُّوز الجاري بمشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية واقتصادية، ورعاية أمريكية، بما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتلبية تطلعاتها نحو السلام العادل والشامل والدائم، والتنمية المستدامة.

Subeesh kumar NS / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain انعقاد اجتماع مبادرة (N7) لتعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط في مملكة البحرين

وفي هذا الإطار، أكد المدير الأول في المجلس الأطلسي ومبادرة (N7)، ويليام ويشسلر، أن "هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تجارية متعددة الأطراف بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ارتباط إسرائيل باتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من الدول".

من جانبه، قال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، إن: "الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف لدول مبادرة N7 ستغير المنطقة، ومن شأنها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد هائلة وملموسة لشعوب الدول المشاركة والمنطقة بأسرها".

Subeesh kumar NS / Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain انعقاد اجتماع مبادرة (N7) لتعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط في مملكة البحرين

بدوره، أشار مدير مبادرة (N7)، إد حسين، إلى أن "هذا المؤتمر المهم سيدفع التجارة الإقليمية إلى مستوى جديد من خلال إجراء مباحثات معمقة وتقديم توصيات عملية".

وأضاف إد حسين، الذي يشغل منصبه خلفًا للسفير دان شابيرو المبعوث الأمريكي الخاص لتطوير اتفاقيات إبراهيم، "إن هذا المؤتمر الثالث في إطار مبادرة N7 سيكرس العمل بشكل وثيق مع دول اتفاقيات إبراهيم وغيرها لتوسيع دائرة السلام والازدهار في العالم أجمع ولصالح الأجيال المقبلة".