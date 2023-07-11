لبنان يبدأ خطوات جدية لتحريك ملف ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

يأتي هذا في ظل مشكلة الخيام التي نصبها حزب الله في مزارع شبعا بالمنطقة ذات السيادة الاسرائيلية

بدأ وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب جولة مباحثات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتحريك عملية ترسيم للحدود البرية مع إسرائيل، بصورة تشبه لما تم القيام به في قضية الحدود البحرية، جاء هذا بحسب تقرير على تلفزيون MTV اللبناني الثلاثاء.

الفكرة وفقا للتقرير، نقلها الوزير الى قائد قوات اليونيفيل في لبنان، خلال الاجتماع الثلاثي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وقال بوحبيب للقناة "يوجد الكثير من المشاكل مع إسرائيل بشأن الحدود، لذلك نعتقد أن ترسيم الحدود هو الحل الأمثل. الحديث عن مبادرة جدية- يوجد 13 نقاط خلاف، من بينها سبعة عمليا محلول، والستة الباقية يمكن مناقشتها. الخلاف الرئيسي هو على الخط الأزرق بين الخط 1949".

وـأضاف بوحبيب :"هذا يمكنه أن يحل مشكلة الخيام وشمال الغجر، ومشاكل أخرى مثل نقطة معينة في رأس الناقورة، وهكذا كل جهة ستعرف ماهي حدودها وسيعملون بموجب ذلك". وأشار التقرير أن إسرائيل ردت على الفكرة عن طريق الأمم المتحدة، وأشارت الى انها غير مستعدة الآن القيام بذلك. لاحقا شدد الوزير أن "هذه الفكرة جدية، ويمكنها أن تشكل حلا، لكن هنا لا يدور الحديث عن خطوات تطبيع".

يـــأتي هذا التقرير بعد تبليغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأمم المتجدة إن بلاده "تطالب بترسيم كامل للحدود الجنوبية مع إسرائيل" مؤكدا بالوقت نفسه أنه "يعمل بجد على حل مشكلة الخيام ديبلوماسيا.