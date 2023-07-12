English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

رئيس السلطة الفلسطينية يصل في زيارة إلى جنين ومخيمها

i24NEWS

دقيقة 3
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في احتفال بالذكرى 55 لتأسيس حركة فتح ، في رام الله ، في الضفة الغربية ، في 31 ديسمبر 2019
AFP / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني محمود عباس في احتفال بالذكرى 55 لتأسيس حركة فتح ، في رام الله ، في الضفة الغربية ، في 31 ديسمبر 2019

وسيصل الرئيس عبر طائرة مروحية ستهبط في مقر قيادة الأمن الوطني ومن ثم سيتوجه إلى مقبرة الشهداء وبعدها سينتقل إلى ساحة مخيم جنـين.

بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، وصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها، للاطلاع على أحوال المواطنين، وسير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، ويرافق عباس عددا من المسؤولين الفلسطينيين.

Video poster

ووصل الرئيس عبر طائرة مروحية هببطت في مقر قيادة الأمن الوطني ومن ثم سيتوجه إلى مقبرة الشهداء وبعدها سينتقل إلى ساحة مخيم جنـين.

من جانب آخر، أكدت مؤسسة "نادي الأسير" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، فجر وصباح الأربعاء، 20 فلسطينيا بعد أن داهمت كلا من مدن رام الله وأريحا والخليل وطولكرم في الضفة الغربية.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية فإن أبو مازن ألغى لقاءاته مع ممثلي التنظيمات والسكان في جنين لأسباب شخصية، وسوف تقتصر على زيارة المقبرة وإجراء جولة سريعة في المخيم

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد سابقا أن "محمود عباس سيتوجه، الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها"، وأضاف في تصريح مقتضب، أن عباس "سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في جنين".

وزيارة أبو مازن الى جنين تعتبر حدثا نادرا الى حد ما، حيث أنه لم يزر المدينة على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارة جاءت بعد فقدات السلطة الفلسطينية سيطرتها على أجزاء معينة من محافظة جنين على رأسها مخيم جنين. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق