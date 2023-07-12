رئيس السلطة الفلسطينية يصل في زيارة إلى جنين ومخيمها

وسيصل الرئيس عبر طائرة مروحية ستهبط في مقر قيادة الأمن الوطني ومن ثم سيتوجه إلى مقبرة الشهداء وبعدها سينتقل إلى ساحة مخيم جنـين.

بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، وصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها، للاطلاع على أحوال المواطنين، وسير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، ويرافق عباس عددا من المسؤولين الفلسطينيين.

ووصل الرئيس عبر طائرة مروحية هببطت في مقر قيادة الأمن الوطني ومن ثم سيتوجه إلى مقبرة الشهداء وبعدها سينتقل إلى ساحة مخيم جنـين.

من جانب آخر، أكدت مؤسسة "نادي الأسير" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، فجر وصباح الأربعاء، 20 فلسطينيا بعد أن داهمت كلا من مدن رام الله وأريحا والخليل وطولكرم في الضفة الغربية.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية فإن أبو مازن ألغى لقاءاته مع ممثلي التنظيمات والسكان في جنين لأسباب شخصية، وسوف تقتصر على زيارة المقبرة وإجراء جولة سريعة في المخيم

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد سابقا أن "محمود عباس سيتوجه، الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها"، وأضاف في تصريح مقتضب، أن عباس "سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في جنين".

وزيارة أبو مازن الى جنين تعتبر حدثا نادرا الى حد ما، حيث أنه لم يزر المدينة على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارة جاءت بعد فقدات السلطة الفلسطينية سيطرتها على أجزاء معينة من محافظة جنين على رأسها مخيم جنين.