تقرير: التحقيقات العراقية لا تستبعد وجود جهات أجنبية تسعى لاستغلال قضية اختطاف الاسرائيلية كورقة مساومة

رئيس الحكومة العراقية السوداني أقام لجنة تحقيق خاصة تضم مسؤولين من جهاز الأمن والاستخبارات لمعرفة مصير تسوركوف

تحقق الحكومة العراقية بقضية اختطاف اليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية تحمل جوازا روسيا، في محاول للاستيضاح حول مصيرها، وفريق التحقيق لا يستبعد وجود جهات أجنبية تسعى لاستغلال العملية كورقة مساومة.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" استنادا الى مصادر أمنية أن رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، أقام لجنة تحقيق خاصة تضم ممثلين من أجهزة الاستخبارات، الأمن القومي ووزارة الداخلية.وتبين من خلال التحقيق أن تسوركوف زارت العراق أكثر من مرة خلال أقل من عام من خلال استخدام جوازها الروسي وتأشيرة دخول سارية.

وخلال مكوثها في العراق زارت تسوركوف محافظات مختلفة في البلاد، شملت إقليم كردستان. ومنذ وصولها خلال المرة الأخيرة للعراق قبل عدة أشهر لم يتم العثور على توثيق خروجها من البلاد، ويتم تعريفها على انها مقيمة في البلاد، اختطفت من قبل مجموعة غير معروفة ومصيرها غير معروف وإن هدف العملية ليس معروفا.

في إطار المحاولة لمعرفة مكان تواجدها المحتمل، المحققون استفسروا من قبل الأشخاص الذين قابلتهم تسوركوف، والذين تواجدوا في الأماكن التي مكثت بها، أصدقائها والسائق الذي نقلها داخل العراق. وذكر التقرير أن هناك حراكا غير معلن للسوداني باتجاه "رئيس أركان الحشد الشعبي (أبو فدك) من أجل دفعه لمعرفة ما اذا كانت إحدى الفصائل وراء عملية الخطف، خصوصاً أن ملف الاختطاف متابع بشكل مستمر من قبل السفارة الأميركية في بغداد، والسوداني لا يريد أن يكون بموقف محرج وعاجز عن كشف حقيقة عملية الاختطاف والجهات التي تقف خلفها".

فريق التحقيق لا يستبعد امكانية، أنه من وراء عملية اختطافها تقف جهات ليست عراقية تعمل على استغلالها كورقة مساومة في قضايا ليست لها علاقة بالعراق.

كما أشارت الصحيفة، إنه توجد تفاصيل ومعلومات لا يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة، حيث أن نشرها يمكن أن يؤدي الى تصفية وقتل المخطوفة.