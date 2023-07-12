وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه في زيارة دبلوماسية إلى صربيا وإيطاليا والفاتيكان

وسيصل كوهين لأول مرة إلى بلغراد، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى صربيا منذ 14 عامًا.

يشرع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، في زيارة دبلوماسية إلى صربيا وإيطاليا والفاتيكان.

وسيصل كوهين لأول مرة إلى بلغراد، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى صربيا منذ 14 عامًا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيليية، فإن "هذه هي الزيارة السياسية الأولى بعد نحو 3 سنوات من الجمود في العلاقات بين البلدين".

وسيلتقي الوزير كوهين خلال الزيارة، برئيس صربيا، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية ورئيس البرلمان الصربي.كما سيقيم وزير الخارجية مراسم تذكارية في موقع معسكر الاعتقال والإبادة النازي ستارو سجميست حيث قتل عشرات الآلاف من اليهود والصرب والغجر ".