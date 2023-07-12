نجاح عملية معقدة لفتاة أردنية في مستشفى رامبام الإسرائيلي

أوضح إيدلمان: "كانت جراحة أمل صعبة، لكننا نجحنا ، وانتهت بشكل جيد"، مردفا "أصلحنا عظم الفخذ بصفيحة ومسامير وزرع. بعد الجراحة، لاحظنا على الفور تحسنًا في حالتها

في بعض الأحيان، لا يمكن تلبية احتياجات الشخص الصحية في بلده، وفي هذه الحالات، يتم طلب المساعدة من الأطباء المتخصصين في مكان آخر. أمل، فتاة في السابعة من عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، عولجت في مستشفى رامبام للرعاية الصحية في حيفا (رامبام)، بسبب تشوه خلقي في العظام.

ولدت أمل الفتاة الجميلة، بتشوه خلقي - خلع في الورك. بمرور الوقت، تسبب لها هذا التشوه في تعرج شديد وساق واحدة أقصر بشكل ملحوظ من الأخرى. وحتى بعد العديد من العمليات الجراحية، كانت أمل تعاني ألمًا مستمرًا أثر على حياتها. ومع ذلك، لم تستسلم والدتها وبذلت قصارى جهدها لإيجاد حل في مكان آخر وأن يحسن نوعية حياة أمل.

منذ حوالي عام، تلقى مدير وحدة جراحة عظام الأطفال في مستشفى روث رابابورت للأطفال في رامبام، البروفيسور مارك إيدلمان، مكالمة من زميل أمريكي.

Rambam HCC أمل تتعافى في رامبام مع البروفيسور إيدلمان (إلى اليسار) ووالدها

ويتذكر البروفيسور مارك إيدلمان المكالمة قائلا: "سأل زميلي عما إذا كان بإمكانه إحالة حالة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، وهي مواطنة أردنية، مصابة بخلع خلقي في الورك". وأوضح أن "تكلفة الجراحة في الولايات المتحدة مرتفعة، ولتقليل التكاليف، اقترح زميلي أن يتم إجراء جراحة أمل في مكان قريب، في إسرائيل. بعد عدة عمليات جراحية غير ناجحة في الماضي، كانت لا تزال تكافح وأصبحت حالتها معقدة بشكل متزايد ". لم ينزعج إيدلمان من تعقيد الوضع ووافق على تولي قضيتها.

استغرق الأمر عدة أشهر لترتيب وصول أمل إلى إسرائيل وإجراء الجراحة لها في رامبام. وفي الأخير، أجرى البروفيسور وفريقه متعدد التخصصات الإجراء المعقد لإطالة عظم الفخذ.

Rambam HCC صورة أشعة لأمل قبل الجراحة (L) وبعد زرع الألواح والبراغي.

وأوضح إيدلمان: "كانت جراحة أمل صعبة، لكننا نجحنا ، وانتهت بشكل جيد"، مردفا "أصلحنا عظم الفخذ بصفيحة ومسامير وزرع. بعد الجراحة، لاحظنا على الفور تحسنًا في حالتها. يمكنها الآن المشي مرة أخرى ، ولديها ألم أقل ، وقادرة على الاستمتاع بحياتها. أمل هادئة ووالداها مسروران. بعد خروجها من المستشفى، عادت العائلة إلى الأردن ، وفي غضون ستة أسابيع ، ستعود أمل إلى إسرائيل في زيارة متابعة في رامبام. أنا متفائل جدا ".

وحدة جراحة عظام الأطفال في مستشفى روث رابابورت للأطفال في رامبام هي المركز الوحيد في شمال إسرائيل الذي يعالج اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي لدى الأطفال.

ويتخصص المستشفى في إصابات الهيكل العظمي، والتشوهات ، واستطالة الأطراف ، وحنف القدم ، والكشف المبكر عن الورك المخلوع الخلقي وعلاجه.