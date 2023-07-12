اعتقال خلية فلسطينية نفذت عمليات إطلاق نار بمنطقة طولكرم بالضفة الغربية
هذه العمليات لم تسفر عن اصابات والتي وقعت في منطقة طولكرم في الضفة الغربية
أعلن بيان مشترك للشاباك والجيش الاسرائيلي عن اعتقال خلية فلسطينية من منطقة رام الله، والتي كانت متورطة بعدد من عمليات إطلاق النار بمنطقة طولكرم، والتي لم تسفر عن اية اصابات.
وتم اعتقال عناصرالخلية الستة بعد فترة وجيزة من تنفيذها الهجمات وقالوا خلال التحقيقات معهم مع الشاباك بأن عمليتين كانت إطلاق ناتجاه قوة عسكرية في ترمسعيا. في حين نفذت العملية الثالثة بهدف تشويش التحقيقات مع المتورطين في العمليات السابقة.
وكشفت التحقيقات معلومات بأن أعضاء الخلية اشتروا أسلحة من تاجر وسائل قتالية في منطقة جنين، والذين كانوا على صلة مع جهات من قطاع غزة بغرض الحصول على تمويل لأنشطتهم وانه بعد كل عملية نشروا بيانا عن تحملهم مسؤولية العملية باسم "مجموعة الشهيد رائد نعسان" مع توثيق لعملية إطلاق النار.