اعتقال خلية فلسطينية نفذت عمليات إطلاق نار بمنطقة طولكرم بالضفة الغربية

هذه العمليات لم تسفر عن اصابات والتي وقعت في منطقة طولكرم في الضفة الغربية

أعلن بيان مشترك للشاباك والجيش الاسرائيلي عن اعتقال خلية فلسطينية من منطقة رام الله، والتي كانت متورطة بعدد من عمليات إطلاق النار بمنطقة طولكرم، والتي لم تسفر عن اية اصابات.

Israeli Security Agency أسلجة ضيطتها السلطات الأمنية مع الخلية 11/7/2023

وتم اعتقال عناصرالخلية الستة بعد فترة وجيزة من تنفيذها الهجمات وقالوا خلال التحقيقات معهم مع الشاباك بأن عمليتين كانت إطلاق ناتجاه قوة عسكرية في ترمسعيا. في حين نفذت العملية الثالثة بهدف تشويش التحقيقات مع المتورطين في العمليات السابقة.

وكشفت التحقيقات معلومات بأن أعضاء الخلية اشتروا أسلحة من تاجر وسائل قتالية في منطقة جنين، والذين كانوا على صلة مع جهات من قطاع غزة بغرض الحصول على تمويل لأنشطتهم وانه بعد كل عملية نشروا بيانا عن تحملهم مسؤولية العملية باسم "مجموعة الشهيد رائد نعسان" مع توثيق لعملية إطلاق النار.