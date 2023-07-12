غانتس: نتنياهو يشكّل هجومًا استراتيجيًا على العلاقات مع الولايات المتحدة

تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فتورًا لم يعد مقتصرًا على بين الحكومة وإدارة بايدن فحسب، بل امتد إلى هتافات المحتجين والمتظاهرين في الإحتجاجات

قال رئيس حزي معسكر الدولة بيني غانتس أن" نتنياهو يخلق هجوما استراتيجيا على العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا لعب بالنار على حساب مواطني إسرائيل". جاء هذا بعد انتهاء انتخاب ممثل التحالف في لجنة اختيار القضاة اليوم الأربعاء في الكنيست.

ودعا غانتس أعضاء الائتلاف المعتدلين لتحمل المسؤولية، وأضاف "يجب أن نعود للمفاوضات. حان الوقت الآن لعقد اللجنة ".

ووجه زعيم المعارضة يائير لابيد رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ، دعاهم فيها إلى عقد اجتماع لجنة اختيار القضاة - وأوضح: "إذا لم تجتمع اللجنة في غضون 14 يومًا - سأقدم التماسًا إلى المحكمة العليا".

في وقت سابق، تم انتخاب النائب عن الائتلاف يتسحاق كروزر من عوتسما يهوديت لتمثيل الحكومة في لجنة تعيين القضاة. وقد تم بالفعل إجراء تصويت الشهر الماضي، لكن لم يتم انتخاب ممثل عن أحزاب الائتلاف، في حين تم تعيين عضو الكنيست كارين الهرار كممثلة للمعارضة في اللجنة.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فتورًا لم يعد مقتصرًا على بين الحكومة وإدارة بايدن فحسب، بل امتد إلى هتافات المحتجين والمتظاهرين في الإحتجاجات على "خطة إصلاح" القضاء التي يروّج لها نتنياتهو وحكومته، وقد باتوا يتهمون نتنياهو بأنه دمّر أهم الأصول السياسية على الإطلاق لدولة إسرائيل، وهي العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ومر نصف عام على تشكيل نتنياهو حكومته السادسة، ولم يدعى لدخول البيت الأبيض بعد، صحيح أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي لا يزال قويًا، لكن من الصعب تجاهل البرودة المتزايدة بينهما، ولا سيما مع اقتراب إنهاء توم نايدس السفير الأمريكي في لمهامه الدبلوماسية وهو الذي حظي بانتقاد من الحكومة، بسبب دعمه للمظاهرات الاحتجاجية ضد الانقلاب القانوني.