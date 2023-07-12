أفيد اليوم الأربعاء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية اتجاه متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي في منطقة المطلة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عددا من المشتبه بهم اقتربوا في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، من السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم" وأفاد أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة" في ما "سيواصل الجيش العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".

وفي السياق ذكرت وسائل اعلامية عربية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن سماع انفجار على الحدود اللبنانية، بعد أن اقترب مشتبهين إليه من الجانب اللبناني وحاولوا وفقا للشبهات تخريب السياج الحدودي، و"اصيب في الحدث ثلاثة لبنانيين هويتهم ليست واضحة حتى الآن وليس من الواضح إن كانوا نشطاء لحزب الله" وعلى ما يبدو تم تفجير نوع من القنابل وأدت الى اصابتهم. حيثيات وظروف الحادث لا زالت غير واضحة .

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في المقابل أفيد اليوم الأربعاء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية اتجاه متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي في منطقة المطلة، في هذا الحدث لم يتم التبليغ عن اصابات. ووفقا لوسائل اعلام لبنانية قوات يونيفيل والجيش اللبناني تتواجد في المكان وتعمل على إبعاد المواطنين من هناك.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن "ثلاثة عناصر من حزب الله أصيبوا عصر اليوم الأربعاء بجراحٍ مختلفة جراء قصفٍ إسرائيلي على موقعٍ عسكري للحزب جنوب لبنان" .ونقلت تلك المصادر عن سكان من بلدة "البستان" الحدودية أنهم سمعوا دويّ انفجار في حدود الساعة الـ4:00 عصرًا في الطرف الغربي للبلدة من ناحية يارين.

وذكرت مصادر أخرى أن "جنود الجيش الإسرائيلي في مواقعهم المقابلة أطلقوا قذيفةً نحو الأراضي اللبنانية ما تسبب بجرح ثلاثة من عناصر حزب الله"