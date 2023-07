قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عددا من المشتبه بهم اقتربوا في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، من السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم" وأفاد أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة" في ما "سيواصل الجيش العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".

وفي السياق ذكرت وسائل اعلامية عربية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن سماع انفجار على الحدود اللبنانية، بعد أن اقترب مشتبهين إليه من الجانب اللبناني وحاولوا وفقا للشبهات تخريب السياج الحدودي، و"اصيب في الحدث ثلاثة لبنانيين هويتهم ليست واضحة حتى الآن وليس من الواضح إن كانوا نشطاء لحزب الله" وعلى ما يبدو تم تفجير نوع من القنابل وأدت الى اصابتهم. حيثيات وظروف الحادث لا زالت غير واضحة .