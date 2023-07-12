ترامب"نتنياهو كان أول من اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد الانتخابات الرئاسية، ولم تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد".

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، إن "نتنياهو كان أول من اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد الانتخابات الرئاسية، ولم تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد".

جاءت تصريحات ترانمب في لقاء عشاء الذي حضره حوالي 150 شخصًا، استضافته مؤسسة التراث الإسرائيلي، وهي مجموعة إسرائيلية للدفاع عن الأرثوذكسية تأسست العام المنصرم، مع احتدام السباق على رئاسة 2024، وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحاخام ديفيد كاتز، إنه "بصفتها منظمة غير ربحية، فإن المجموعة لا تؤيد أي مرشحين سياسيين وأن الحدث، الذي أقيم في نادي ترامب الوطني للغولف لأسباب أمنية، لا يدعم حملة السيد ترامب الرئاسية لعام 2024 ".

في كانون الأول (ديسمبر) 2021، انتقد دونالد ترامب بنيامين نتنياهو لتهنئته جو بايدن بعد وقت قصير جدًا من فوزه بالرئاسة: "لقد كان مبكرًا جدًا. مثله مثل معظم الناس. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. تبا له" ، قال.

وكان نتنياهو قد بعص برسالة إلى ترامب قال فيها"شكراً لك دونالد ترامب على الصداقة التي قدمتها لإسرائيل وأنا شخصياً، على الاعتراف بالقدس ومرتفعات الجولان، وعلى موقفك من إيران وعلى اتفاقيات السلام التاريخية هذه وعلى قيادة التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى آفاق لا مثيل لها"

وفقًا لتحليل أجرته رويترز ، لم ينتظر البيت الأبيض طويلاً بعد الانتخابات لدعوة رئيس وزراء إسرائيلي للزيارة.

يرى بعض الخبراء في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أن عدم الدعوة هو علامة على استياء واشنطن من خطط الإصلاح القضائي الإسرائيلية وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، والتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أعضاء في حكومة نتنياهو بشأن القضية الفلسطينية.