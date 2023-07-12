المخيمات الصيفية للأمم المتحدة تستقبل أكثر من 130 ألف طفل من قطاع غزة

38 بالمئة من الأطفال في غزة تظهر عليهم أعراض اضطراب وظيفي يؤثر على حياتهم اليومية.وتدير الأونروا 284 مدرسة في غزة تضم 290 ألف طالب على الأقل

يشارك أكثر من 130 ألف طفل وطفلة بمن فيه ذوي الاحتياجات الخاصة فلسطينيين في قطاع غزة، على مدى أربعة أسابيع في مجموعة مفي المخيمات الصيفية تديرها الأمم المتحدة، بهدف الترفيه عنهم من ضغوط العيش في غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن "الأطفال الفلسطينيين، ومن بينهم معاقون، سيشاركون على مدى أربعة أسابيع في مجموعة من الأنشطة تشمل التخضير وإعادة التدوير والرياضة والرسم والحرف اليدوية وتعلم اللغة"

وذكرت الوكالة أن دراسة حديثة لها أظهرت أن "38 بالمئة من الأطفال في غزة تظهر عليهم أعراض اضطراب وظيفي يؤثر على حياتهم اليومية.وتدير الأونروا 284 مدرسة في غزة تضم 290 ألف طالب على الأقل"

وقال مدير شؤون الوكالة في غزة توماس وايت “أهم شيء هو أن يحصل 130 ألف طفل على فرصة للاستمتاع بطفولتهم رغم الوضع الاقتصادي والصراع المستمر، يمكنهم القدوم إلى الأونروا وقضاء أسابيع الصيف وأن يكونوا مجرد أطفال”.