إسرائيل: اختتام الدورة التكوينة حول"الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية" بمشاركة 23 شابة وشاب من المغرب

اختتمت بمدينة حيفا (شمال إسرائيل)، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة التكوينية حول "الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية" بمشاركة 23 شابة وشاب من المغرب يمثلون عددا من المقاولات الناشئة بتيكنوبارك الدار البيضاء، ومختبرات البحث العلمي والتطوير والابتكار بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والجامعة الدولية للرباط، لأول مرة دورة تكوينية مخصصة لرائدات ورواد الاعمال المغاربة فقط لوكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية

