إسرائيل: اختتام الدورة التكوينة حول"الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية" بمشاركة 23 شابة وشاب من المغرب

مثلون عددا من المقاولات الناشئة بتيكنوبارك الدار البيضاء، ومختبرات البحث العلمي والتطوير والابتكار بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والجامعة الدولية ل

اختتمت بمدينة حيفا (شمال إسرائيل)، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة التكوينية حول "الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية" بمشاركة 23 شابة وشاب من المغرب يمثلون عددا من المقاولات الناشئة بتيكنوبارك الدار البيضاء، ومختبرات البحث العلمي والتطوير والابتكار بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والجامعة الدولية للرباط، لأول مرة دورة تكوينية مخصصة لرائدات ورواد الاعمال المغاربة فقط لوكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية

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واستهدفت الدورة التي استمرت من 2 إلأى 12 يوليو/تموز الجاري، تزويد رواد الأعمال المغاربة بأدوات عملية في إدارة الأعمال والابتكار والتأثير الاجتماعي، واستكشاف استراتيجيات عمل مبتكرة لضمان جدوى واستدامة أعمالهم، وتضمن برنامج الدورة تنظيم ورشات عمل وزيارات دراسية ومحاضرات، تتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم الإدارية واكتساب معرفة متعمقة بعالم الابتكار والمقاولات الناشئة.

وتمحورت أشغال الدورة حول "الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية" والتي استمرت من 2 الى غاية 12 يوليوز رواد أعمال وجامعيون

وحضر حفل اختتام هذه الدورة التكوينية المنظمة من قبل وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، (ماشاف)، ورئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي، والمركز الدولي للتكوين غولدا مائير.