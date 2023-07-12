هل ستعيد الولايات المتحدة "إعادة تقييم" علاقتها مع إسرائيل؟

مصادر أميركية تتوقع أن يُبلّغ بايدن هرتسوغ بأن قيم ومصالح الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، قد ابتعدت عن بعضها البعض

انتقد كاتب مقالات الرأي الأميركي توم فريدمان، إسرائيل بشدة مرة أخرى، من على صفحات "نيويورك تايمز".

وجاء في مقال نشره الليلة الماضية، أنه حان الوقت، لكي تعيد الولايات المتحدة، تقييم علاقاتها مع إسرائيل. ويعتقد فريدمان، أنه من المتوقع أن يُبلّغ الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، برسالة مفادها، بأن قيم ومصالح الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، قد ابتعدت عن بعضها البعض، بحيث لا مفر من إعادة تقييم العلاقات حاليًا.

ورغم أن واشنطن، لم تُعلّق على ما كتبه فريدمان، إلا أن أصداء المقال، دفعت مسؤولًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في إسرائيل، من التعليق. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، إنه لا علم لإسرائيل، بنية أميركية مرتقبة، لإعادة تقييم العلاقات معها، مع الإشارة إلى أن الخطوة، ليست ظاهرة جديدة.

وبحسب المسؤول، فقد سبق لإدارة فورد أن قامت بذلك مع حكومة رابين في السبعينيات، كما فعلت إدارة ريغان الشيء نفسه مع حكومة بيغن في الثمانينيات. وأضاف:" لا يخفى على أحد، أن لدينا خلافات في الرأي مع الإدارة الأميركية الحالية، فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، والعودة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران، وموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضد سياسة 'عدم المفاجآت'، فيما يتعلق بنشاطات إسرائيل ضد إيران".

ويؤكد المسؤول، أنه على الرغم من إعادة التقييم والخلافات على مر السنين، فقد توطّدت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بقيادة نتنياهو، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من جانبه، قال إيف فوكسمان، أحد قادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، الذي دعا نتنياهو الليلة، لإقالة وزير الشتات عمي-حاي شيكلي، بعد اتهاماته للإدارة الأميركية بخصوص التعديلات القضائية، في مقابلة إذاعية، إن "هناك مرحلة، نُجبر فيها على أن نقول كفى! هذا غير مقبول علينا، وأعتقد الآن أن الأمر بات يضرُ بإسرائيل". وتابع:" إسرائيل بحاجة إلى الجاليات اليهودية والإدارة الأميركية، أكثر مما تحتاج إلى الوزير عميحاي شكلي".

وسخر فوكسمان من "أن الوزير المسؤول عن الجاليات اليهودية ينتقدهم". وينأى البيت الأبيض، من دعوة نتنياهو إلى زيارته، بخلاف التقليد، رغم مرور 7 أشهر، على تنصيبه.