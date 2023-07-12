عضو كنيست سابق مُهدد بالمحاكمة لتصويته مرتين!

المستشارة القضائية للحكومة تنسب لعضو كنيست صوّت مرتين في جلسة نيابية، شبهات: التزوير في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة

تدرس المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، تقديم مُشرّع سابق، إلى المحاكمة بعد منحه فرصة الدفاع عن نفسه.

وتشتبه بهراف ميارا، بعضو الكنيست السابق أبير كارا (39 عاما) من كتلة "يمينا" النيابية، بأنه صوّت مرتين في جلسة نيابية، حيث كانت الثانية من على شاشة التصويت الخاصة، بزميلته عِديت سِلمان.

وبنود الاشتباه هي "ارتكاب التزوير في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة". وأبلغ كارا رئيس الجلسة أنه صوّت مرتين، بعدما نبهه أعضاء الكنيست بذلك. وقال محامي الدفاع عن كارا عدي كرملي، إن سيحاول في جلسة الاستماع، إقناع غالي بهراف ميارا، بأن أفعاله لا ينم عنها أي جرم جنائي.