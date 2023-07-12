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نصرالله: "من أحرق القرآن له صلات بإسرائيل هدفه زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين"

Said Affassi

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أطفال يركبون دراجاتهم أمام ملصق لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في قرية مروحين الحدودية اللبنانية الإسرائيلية ، جنوب لبنان.
AP Photo/Mohammed Zaatariأطفال يركبون دراجاتهم أمام ملصق لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في قرية مروحين الحدودية اللبنانية الإسرائيلية ، جنوب لبنان.

نصر الله: تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة

قال الأمين العام لحزي الله حسن نصرالله، مساء اليوم الأربعاء، "من أحرق المصحف الشريف في السويد له صلات بالمءسسات الإسرائيلية، هدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين"

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جاءت تصريحات نصر الله في الذكرى السنوية الـ 17 على حرب لبنان الثانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتابع "تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة" وأضاف "شعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف".

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وكان مهاجر عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، قد اقدم في العاصمة السويدية الأسبوع المنصرم، على حرق المصحف الشريف، كما تضاعفت طلبات الإذن بحرق المزيد من كتب القرآن خارج المساجد في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة ، مما أثار مخاوف من رد فعل عنيف من الجالية المسلمة في السويد.

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وفي أماكن أخرى في هولندا، من المقرر أن تمثل شخصية من حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة أمام المحكمة في أغسطس/آب الوشيك بتهمة إهانة مجموعة من الناس بعد تمزيق القرآن وقارنته بالكتيب لأدولف هتلر، "كفاحي".

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