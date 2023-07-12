أولمرت: لقد كان إنجازًا استراتيجيًا بالنسبة لنا. لم ندمر حزب الله، وقد تلقوا المساعدة على مر السنين من قبل الإيرانيين والسوريين وغيرهم

بمناسبة مرور 17 عامًا على حرب لبنان الثانية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت لـ i24NEWS حول التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل، وقدم وجهة نظره حول الوضع من خلال الخبرة في التعامل مع خزب الله.

حيث ازدادت خلال الأشهر الأخيرة المخاوف من التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي - الذي يُذكّر بالصراع الذي استمر 34 يومًا في عام 2006 عندما كان أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي كان يعتبر الجولة الأولى من الحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل. وكانت هناك تبادلات قصيرة بين عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين على الحدود الشمالية لإسرائيل، وأشار زعيم المنظمة حسن نصر الله إلى أن جارتها الجنوبية "تضعف على جميع الجبهات".

وقال أولمرت لـ i24NEWS "ما كنت أعرفه حينها، والذي أزعجني لفترة طويلة، هو أننا فقدنا الردع ضد حزب الله قبل سنوات، ولم نعده" وتابع"لذلك كان علينا أن نفعل شيئًا من شأنه أن يهدئهم لبعض الوقت."

وقال"علينا أن ندرك أنه على مدى السنوات الـ 17 الماضية ، لم يفعل حزب الله أي شيء. واضاف "لقد وفرنا الامن والامان لسكان شمال اسرائيل منذ 17 عاما" وأفاد "لقد كان إنجازًا استراتيجيًا بالنسبة لنا. لم ندمر حزب الله، وقد تلقوا المساعدة على مر السنين من قبل الإيرانيين والسوريين وغيرهم ... لكنني لست متأكدًا من أنهم متلهفون للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل ".

وسط الاضطرابات المستمرة منذ أشهر في جميع أنحاء إسرائيل بشأن الإصلاح القضائي المقترح للحكومة ، حذر نصر الله من "حرب كبيرة" وشدد على أن الوضع في الشرق الأوسط قد تغير في العقدين الماضيين،

واشار اولمرت إلى أنه: "لقد أضعفت أعمال الحكومة إسرائيل، فلا شك في ذلك، المظاهرات والانقسامات - استقطاب في المجتمع الإسرائيلي إلى هذا الحد، وهو أمر ناتج بالكامل عن تصرفات الحكومة ، التي كانت متهورة وغير مسؤولة ، وهذا شيء يجب تغييره ".وأكد "مع ذلك ، أود أن أنصح الجميع - في حال حاول حزب الله دفعه خطوة إلى الأمام ، فسوف يقابلهم دولة موحدة بجيش قوي".

وذكر "ولست متأكدًا من أن نصر الله مستعد لخوض تجربة مماثلة لتلك التي مر بها [في عام 2006] عندما قال ، "لو كنت أعرف حتى واحدًا في المئة من رد الفعل الإسرائيلي، لما كنت قد بدأت [الحرب ]، أقترح عليه أن يأخذ في الاعتبار أن [رد الفعل] سيكون أكثر قسوة وتدميرا من جانب إسرائيل".