وزير الخارجية الإسرائيلية: "إيران وراء محاولة الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان"

إيلي كوهين"الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان تم تمويلها وتلقت تعليمات من إيران".

أفادت هيئة ابث الرسمية الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال، اليوم الأربعاء، "إيران وراء محاولة الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان"وبحسب كوهين، فإن "الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان تم تمويلها وتلقت تعليمات من إيران".

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى تشكيل "جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، في ما لم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي

وكانت السلطات الأمنية في أذربيجان، قد أحبطت محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقلت أجهزة الأمن في أذربيجان خلال الأيام الأخيرة مواطنا افغانيا للاشتباه بتخطيطه عملية ضد سفارة أجنبية- والتي على ما يبدو سفارة إسرائيل. هذه التقديرات تأتي على ضوء تلميحات نشرتها وسائل الإعلام في البلاد، ومن بينها يتضح أنه راقب الموقع الذي تقع فيه السفارة.

وبحسب البيان الذي نشره جهاز أمن الدولة الأذربيجاني بحسب "واينت"، فإن فبزان موسى خان (23 عاما)، خطط مع آخرين تنفيذ هجوم على أراضي ـأذربيجان مع استخدام عبوات ناسفة وحرائق- بهدف التسبب بوفاة أشخاص، والتسبب بأضرار كبيرة للممتلكات وكل ذلك بهدف تقويض استقرار البلاد، وخلق حالة من الذعر بين السكان والتأثير على قرارات السلطات في البلاد والمنظمات الدولية.