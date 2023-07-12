صفحة جديدة؟ الكنيست تنتخب مندوبها الثاني لدى لجنة اختيار القضاة

وزير القضاء الإسرائيلي يرفض عقد لجنة تعيين القضاة رغم اكتمال أعضائها، احتجاجًا على تركيبتها، والمعارضة تهدد باللجوء إلى القضاء لإرغامه على ذلك

انتخبت الكنيست اليوم (الأربعاء)، عضو الكنيست من الائتلاف إسحق كرويزر من كتلة "عوتسما يهوديت" النيابية من أقصى اليمين المتشدد، ممثلًا ثانيًا للكنيست، لدى لجنة تعيين القضاة.

وسينضم كرويزر بذلك، إلى عضو الكنيست من المعارضة كارين إلهرار، من كتلة "يش عتيد" النيابية الوسطية، بصفتها المندوبة الأولى للكنيست في اللجنة. ويتقاسم الائتلاف والمعارضة بالتساوي، حصة البرلمان في اللجنة، وهي عضوان من أصل 9. وصوّت 86 عضوًا في الكنيست لصالح انتخاب كرويزر في انتخابات سريّة، كان من المضمون أن ينجح فيها. وتم فرز الأصوات في سكرتارية الكنيست، بإشراف المكتب القضائي لها.

ورأى كرويزر (37 عامًا) في حديث إذاعي، أنه "لا مانع من تولّي شخص رؤيته للعالم يهودية وصهيونية قاضيًا في إسرائيل". وتساءل كرويزر:" لماذا يجب تعيين شخص غير مرتبط بالنظرة الصهيونية قاضيًا في إسرائيل، شخص لا يحترم النشيد الوطني ورموز مؤسسات الدولة؟". وأشار إلى أن "هناك عددًا لا بأس به من المسلمين والمسيحيين الدروز في إسرائيل، الذين تعتبر رؤيتهم للعالم صهيونية، ويرتبطون بالمشروع الصهيوني، ويخدمون في أجهزة الأمن، ويساهمون في تطوير الدولة".

ورغم اكتمال تركيبة لجنة اختيار القضاة، إلا أن وزير القضاء يريف ليفين، لا ينوي دعوتها إلى الالتئام، علما أنه المخوّل الوحيد بذلك دستوريًا، طالما لم تتغيّر تركيبتها. ومن شأن ذلك أن يُعرقل تعيين قضاة، نظرًا لأن بعض القضاة سيُحالون إلى التقاعد، ما يُنذر بفراغ دستوري. ويقترح ليفين تعديلات على سلك القضاء في إسرائيل، من أربعة بنود رئيسية، إحداها تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، لكي يتمكّن السياسيون من تعيينهم، وفق الطريقة الأميركية. ويرى المعارضون للخطوة، أنها قد تمس باستقلال القضاء وتُسيّسه. والتعديلات المثيرة للجدل، هي سبب أشد انقسام سياسي حاد شهدته إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948. وحذّر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من خطر تدهور الانقسام العميق، إلى حرب أهلية.

وقالت إلهرار إن الائتلاف غير مهتم بتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا كما يدعي، بل "قضاة يُنفّذون أوامرهم". وتعهّدت إلهرار بتقديم التماس للمحكمة العليا، يطالب بإجبار وزير القضاء، على دعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد، بعد انتخاب كرويزر.