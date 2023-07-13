وأضاف كوهين خلال زيارة رسمية لصربيا إن "طهران وراء هذه المحاولة" ووصف التطرف الإيراني بأنه تهديد عالمي.

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، بالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في مكتبه الرسمي بالعاصمة باكو، وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية وتحدثا عن سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك.

وشكر غالانت الرئيس علييف على افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل والتزامه الشخصي بـ "رفع المستوى" في العلاقات بين البلدين.

وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، ومواصلة المساعدة المتبادلة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في العديد من المجالات.

Ariel Harmoni / Ministry of Defense التقى وزير الامن يوآف غالانت ، صباح اليوم ، بالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في مكتبه الرسمي بالعاصمة باكو.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال أمس الأربعاء، إن إيران مسؤولة عن مؤامرة فاشلة في الأيام الأخيرة لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في أذربيجان .

واجتمع الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارته الى أذربيجان مع الرئيس الأذربيجاني الهان علييف، ووجه له في ختام الزيارة دعوة لزيارة إسرائيل، معبرا عن أهمية الزيارة بالنسبة له.