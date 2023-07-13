وجد الباحثون أن استخدام المجازات المعادية لإسرائيل زاد بشكل كبير خلال الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة في مايو/آيار 2021

أفادت دراسة أجرتها مؤسسة Ruderman Family ومعهد Network Contagion Research Institute، أن، إسرائيل هي الدولة الأكثر تعرضًا للانتقاد والافتراء في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الدراسة فإن الدولة اليهودية تبرز حتى أمام إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا، وتتلقى إشارات على تويتر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أكثر بعشر مرات من أي دولة أخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن "الكيل بمكيالين" ينطبق على إسرائيل على تويتر، مع استهداف الدولة بشكل غير متناسب. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ورد ذكر إسرائيل على تويتر أكثر من الصين بـ 12 مرة ، و 38 مرة أكثر من روسيا ، و 55 مرة أكثر من إيران و 111 مرة أكثر من كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن استخدام المجازات المعادية لإسرائيل زاد بشكل كبير خلال الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة في مايو/آيار 2021 ، بما في ذلك إصدار تقرير منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2022 الذي وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري.

وتواصل الدراسة أن التعليقات المعادية للسامية على تويتر مرتبطة أيضًا بأحداث لا سامية في العالم الحقيقي. تزامنت الطفرات في استخدام المجازات المعادية للسامية مع المؤامرات حول Covid-19 بالإضافة إلى اقتحام مؤيدي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في واشنطن عام 2021. وتخلص الدراسة إلى أن معاداة الصهيونية تستخدم لتبرير هجوم أوسع على يهود حول العالم.