رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في رسالة تهديد لحسن نصر الله

جاء التهديد ردا على تهديد حسن نصر الله أمس إسرائيل إن قامت بأي تحرك ضد الخيام

علق رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اهارون حليوه اليوم على تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي هدد بأنه "سيعرف ما يمكن القيام به" إن قام إسرائيل بأي تحرك ضد الخيام التي وضعها تنظيمه. ورد خليوه مهددا"نحن نراقب ونصغي لخططه. فلا تتوهموا، سنقوم بكل ما هو مطلوب للحفاظ على الحدود في الشمال" وفي إشارة الى الحدث على الحدود الشمالية ظهر أمس قال إن "حزب الله وكل من يرأسه يواصلون أيضا هذه الأيام إحداث استفزازات".

وأضاف حليوة خلال كلمة له اليوم "نحن نحتفي اليوم بمرور 17 عاما بالضبط على حرب لبنان الثانية، عملية عسكرية ساهمت بدعم الردع الإسرائيلي. خلال الـ17 عاما الماضية، الجانب الإسرائيلي من الحدود يزدهر ويتطور، الشمال في عملية نمو. نحن ننظر بالمقابل الى دولة لبنان، الجزء المقابل من الحدود، يحتجزها حزب الله وبحماية ايران".

وأضاف :"يوجد هناك أزمة اقتصادية شديدة، أزمة، فقر ومآسي. كل هذا بسبب التأثير السلبي لتنظيم حزب الله الذي يحتجز اللبنانيين، رغما عنهم، مستقبلهم. سكان لبنان، فكروا في عقولكم كيف ستبدو الحياة في دولتكم بدون حزب الله وبدون التأثير المدمر لايران. بدلا من ذلك، اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل، تخيلوا لبنان مزدهرة ومتطورة".

تطرق حليوة في تصريحاته أيضا الى الخلافات حول الثورة القضائية والتهديدات بعدم المثول للخدمة العسكرية في أعقاب ذلك :"يحظر أن يدخل هذا الحديث السياسي الى داخل الجيش الاسرائيلي وأن يتسلل ايضا بين الصفوف ، يجب أن يبقى الجيش بعيدا عن كل نقاش، موحد حول هدف مشترك واحد".

وأضاف:" قيم وروح الجيش الاسرائيلي هي بوصلتنا، فقط هكذا ننجح بمهمة الدفاع عن دولة إسرائيل والفوز. مع العلم أنه لا يوجد لدينا دولة أخرى ولا جيش آخر".