122 قتيلاً في المجتمع العربي داخل اسرائيل: "فشل لبن غفير والشرطة الإسرائيلية"

يشعر السكان أنهم فقدوا أمنهم الشخصي منذ فترة طويلة، وبالإضافة إلى الخوف الشديد، فإنهم غاضبون من عدم كفاءة الشرطة ووزير الأمن القومي

يسود المجتمع العربي داخل اسرائيل أجواءً صعبة بعد موجة القتل المستمرة التي راح ضحيتها 122 شخصًا منذ بداية العام. قُتل ستة منهم خلال الأيام الثلاث الأخيرات، آخرهم سامر ناصر، 25 عامًا، من سكان الطيرة ، قُتل رميا بالرصاص من مسافة قريبة صباح اليوم (الخميس).

ويشهد سكان البلدات العربية خوف شديد وانعدام للأمن الشخصي، وهم غاضبون من عدم كفاءة الشرط، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. بحسب تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي.

وبالأمس ، قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص خلال ساعات. في مدينة الناصرة قتل المواطن عبد القادر عويسي، 22 عاما، بالرصاص. الضحية هو ابن شقيق نائب رئيس بلدية الناصرة، محمد عويسي ، الذي قتل ابنه رويد (25 عاما) قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحد أقارب العويسي إنه "هو أحد الشباب الطيبين. غادر المنزل وقتل، لم يتعرض للتهديد، كان يتجول بحرية. اليوم، يمكن أن يصبح كل واحد منا هدفا لمجرمين لا يعطون أهمية لأي شخص ، بما في ذلك الشرطة، لأنهم يعرفون أن الشرطة تفشل في أداء واجبها ولا تعتقل القتلة الذين يعودون إلى منازلهم وكأنهم لم يفعلوا شيئًا ".

إلى جانب الشرطة ، يلقي سكان البلدات العربية باللوم على وزير الأمن القومي. قال أحدهم: "بن غفير لا يفعل شيئاً". "فترته هي الأصعب من حيث العنف والجريمة. إنه يحتقر دماء المواطنين العرب ولا ينخرط إلا في صراخ لا علاقة له به. يجب أن يستقيل من منصبه وإلا ستستمر الجريمة".

وردّت الشرطة في بيان قالت فيه أنها "تحقق بشكل شامل ومهني في كل قضية قتل، بغض النظر عن هوية الجاني أو الضحية، وتستثمر الكثير من الجهد والموارد من أجل العثور على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة. التحقيقات في القتل تستمر حتى يتم حلها، وفي العامين الماضيين فقط ، قامت الشرطة بحل عشرات قضايا القتل التي حدثت في المجتمع العربي وسنواصل العمل لملاحقة جميع المجرمين المتورطين في جرائم القتل أينما كانوا".