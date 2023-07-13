هرتسوغ يلتقي نتنياهو لإجراء محادثة تحديث قبيل سفره للولايات المتحدة

يأتي اجتماعهما قبل زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، لإجراء محادثة تحديث. ناقش الاثنان، من بين أمور أخرى، التهديد النووي الإيراني وأنشطة طهران لزعزعة استقرار المنطقة. يأتي اجتماعهما قبل زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتوقع أن يصل هرتسوغ إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وسيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض في اليوم نفسه. وسيلتقي هرتسوغ لاحقا مع نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وكذلك مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان. وسيلقي هرتسوغ في اليوم التالي خطابا أمام أعضاء مجلسي الكونغرس.

وسيسعى بايدن، حسب موقع "واينت"، إلى استقبال حار لهرتسوغ، بحيث يظهر فرقا بين دعمه لإسرائيل وبين حكومة نتنياهو، التي وصفها هذا الأسبوع بأنها "الأكثر تطرفا منذ غولدا مئير". وهذه ستكون ثاني زيارة لهرتسوغ إلى واشنطن خلال أقل من سنة، بينما يرفض بايدن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصب رئاسة الحكومة، في نهاية العام الماضي.

ويسود توتر في العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بسبب تركيبة الحكومة اليمينية المتطرفة، وخصوصا بسبب عضوية اليمين المتطرف العنصري، المتمثل ببتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأيضا على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. وأفاد الكاتب في صحيفة " نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، أمس، بأنه على خلفية العلاقة المتوترة، تُجري إدارة بايدن “إعادة تقييم” للعلاقات مع حكومة نتنياهو، لكنها لا تشمل العلاقات الأمنية.