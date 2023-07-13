الرئيس الأمريكي سيتقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض يوم 18 يوليو الجاري

سيناقشانالتكامل الإقليمي لإسرائيل والعلاقات العسكرية الروسية مع إيران.من المقرر أيضًا أن يلقي يتسحاق هرتسوغ كلمة أمام الكونغرس الأمريكي

قال البيت الأبيض في بيان ، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتسقبل نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، الثلاثاء الوشيك 18 يوليو/تموز الجاري، وسيناقشان من بين أمور أخرى، التكامل الإقليمي لإسرائيل والعلاقات العسكرية الروسية مع إيران.

ومن المقرر أيضًا أن يلقي يتسحاق هرتسوغ كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، تحسبا لهذه الزيارة، أجرى هرتسوغ لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حيث طلب نتنياهو من الرئيس نقل عدة رسائل من حكومة إسرائيل إلى إدارة بايدن بخصوص إيران.

وصدرت تعليمات ليتسحاق هرتسوغ بأن ينقل أن "إسرائيل لن تقبل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق النووي الخطير مع إيران" وأنها ستتصرف "بكل الوسائل لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، النقطة الثالثة هي أن القدس تحتفظ بحقها في التصرف اتجاه إيران دون إخطار الولايات المتحدة أولاً".

ولجد الآن لم يدع جو بايدن بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وهذذا الموقف يهدف إلى الإبقاء على ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في ما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، ويعبر، بحسب بعض المحللين، عن نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.