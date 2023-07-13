خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل: المتظاهرون يطلبون المساعدة من واشنطن

تجمهر المتظاهرون خارج مقر إقامتي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا والقدس، في الوقت نفسه، تجمع عشرات الأشخاص لنفس القضية في واشنطن

تظاهر آلاف المتظاهرين ضد خطة الإصلاح القضائي، مساء الخميس، أمام السفارة الأمريكية السابقة في تل أبيب، وخارج مقر إقامتي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا والقدس، في الوقت نفسه، تجمع عشرات الأشخاص لنفس القضية في واشنطن سكوير بارك في نيويورك، وفقًا لمعلومات من وسائل الإعلام على موقع "واينت"

ودعا المتظاهرون واشنطن إلى المساعدة حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى البيت الأبيض الأسبوع الوشيك للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بيير كلوشيندلر مراسل i24NEWS من وايت سيتي على الهواء مباشرة "هناك رسالة عاجلة، المحتجون يطالبون الرئيس بايدن بإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية"، كما أوضح بيير كلوشيندلر"هناك شعور بالإلحاح لأن قانون تغيير بند المعقول الذي يسعى إلى تقليص دور المحكمة العليا في جميع الإجراءات الحكومية، من المقرر تقديمه للقراءة الثانية والثالثة. والتي ستتم في غضون عشرة أيام تقريبًا قبل أن يذهب الكنيست في إجازة كما طالب المتظاهرون فرع النقابة بالهستدروت بإعلان يوم إضراب عام.

وخرج، الثلاثاء المنصرم، من المظاهرات بعد التصويت في القراءة الأولى على إجراء يهدف إلى إلغاء إمكانية الحكم على القضاء في "حجية معقولية" قرارات الحكومة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تنوي الاستسلام"

وعند سؤاله، مساء اليوم الخميس، على i24NEWS ، تحدث النائب عن حزب الليكود، بوعز بيسموث، عن البند المثير للجدل، قائلا "إنها تحدد من له الكلمة الأخيرة. في الديمقراطية، يكون للناخب الكلمة الأخيرة، بينما في إسرائيل، القضاة. هذا أمر لا يمكن تصوره". في نهاية مارس /آذار المنصرم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفة في العملية التشريعية للسماح بإجراء مناقشات مع أحزاب المعارضة. لكن في نهاية يونيو/حزيران المنصضرم، علق زعيما المعارضة الرئيسيين، يائير لابيد وبيني غانتس، مشاركتهما في المحادثات.

وتصاعدت الاحتجاجات ضد تغييرات الإصلاح القضائي الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم، ردا على مصادقة الكنيست على مشروع تقليص "حجة المعقولية" من خلال القراءة الأولى، الذي تم تمريره ليلة الإثنين، وتستعد الشرطة "ليوم اضطراب شامل" في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية والمطار.