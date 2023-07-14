الجيش الإسرائيلي يجري تمرينًا يحاكي حرب في لبنان

الجيش الإسرائيلي، يجري تمرينا مكثفا باسم يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله

أجرت الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تمرينا مكثفا باسم "قبضة الضرب"، يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله.

وبعد 17 عامًا من حرب لبنان الثانية، توجّه المقاتلون، بقيادة قائد اللواء "يفتاح نوركين"، إلى وادي عارة - الذي كان بمثابة منطقة تحاكي منطقة القتال. في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير حول الخلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية، شاركت كتيبة أمريكية بشكل غير عادي في التمرين، والتي وصلت إلى إسرائيل بعد تمركزها في إحدى دول الخليج العربي.

وقال الكابتن ماثيو هيلم، قائد في جيش الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالتمرين: "أفهم أن الكثير من الأخبار يتم نقلها عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولكننا نتعلم الكثير من إسرائيل عندما نتدرب هنا، وآمل أن ننقل معلومات جيدة إلى الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالتكتيكات والتخطيط والعمليات المشتركة حتى نتمكن من إنشاء علاقات أفضل بين الجيوش ".

كما ذكرنا، جرى التمرين على خلفية التوتر بين حزب الله واسرائيل وبعد أن هدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في خطابه هذا الأسبوع، بأنه إذا قررت إسرائيل مهاجمة الخيمة التي أقامها عناصره في أراضي لبنان، فلن نصمت: "لو كانت إسرائيل كما كانت في الماضي لقصفت خيمة، لكنها اليوم لن تجرؤ. لن نصمت على شيء من هذا القبيل واسرائيل تعرف ذلك جيدًا".

وفي سياق متصل، أبلغ مسؤولون لبنانيون الجانب الأميركي أن لبنان لا يعتبر أن هناك حاجة إلى مفاوضات حول ترسيم الحدود، وأن على اسرائيل إخلاء كل النقاط المتحفّظ عنها، وما يريده لبنان هو تحديد الحدود الدولية مع اسرائيل وفق النقاط المعترف بها منذ عام 1923. ولفت هؤلاء إلى أن النقاش حول الحدود لا يمكن خوضه وفق المعادلة الإسرائيلية التي تعتبر لبنان غير معنيّ بمزارع شبعا، إذ يرى لبنان أن المزارع نقطة جوهرية.

وقال مصدر رسمي إن الحديث عن اتصالات جارية بواسطة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين لا يتصل بهذا الملف، وإن الأخير زار اسرائيل قبل أيام، في سياق مهمة تتعلق بالمساعي الأميركية لإنجاز عملية تطبيع بين اسرائيل والسعودية، كما أنه مهتم بالاتصالات لترتيب الأمور بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

أما بشأن زيارة هوكشتين المرتقبة للبنان، فقد عُلم أن التوقيت المبدئي هو منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد المفترض لبدء أعمال الحفر في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبية. وسيكون من ضمن شخصيات ووفود ستشارك في إطلاق عملية الحفر. ولم يستبعد مصدر رسمي أن يجري البحث في أمور أخرى على هامش الزيارة.