قوات الأمن البلجيكية تشارك في برنماج تدريبي في إسرائيل لمحاربة معاداة السامية

قالت الوزارة في بيان إن "جهود الوزارة تهدف إلى تعزيز فهم أفضل للصهيونية وضمان سلامة ورفاهية الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم"

شارك وفد من قوات الأمن البلجيكية مكون من 35 شخصا بمن فيهم ضباط شرطة رفيعو المستوى، هذا الأسبوع، في برنامج تدريبي بإسرائيل يهدف إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لمحاربة معاداة السامية بشكل فعال، تضمن البرنامج التدريبي عناصر نظرية وعملية، وغطت مجموعة واسعة من المواضيع.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مشاركة الوفد البلجيكي في البرنامج التدريبي جاءت من وزارة الشتات والمساواة الاجتماعية ومكافحة معاداة السامية في إسرائي.

وبحسب وزيرالشتات والمساواة الاجتماعية، عميشاي شيكلي، "تهدف المبادرة إلى معالجة المشكلة الملحة للحوادث اللا سامية وتقوية الروابط بين القوات البلجيكية المسؤولة عن أمن الجالية اليهودية"ونقل عن الوزير قوله "يزود البرنامج المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة أعمال العنف اللا سامية بشكل فعال".

وقد استفاد بالفعل من هذا التدريب وفد من دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) ووفد برازيلي. وقالت الوزارة في بيان إن "جهود الوزارة تهدف إلى تعزيز فهم أفضل للصهيونية وضمان سلامة ورفاهية الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم"

وفي السياق زار الوفد، برفقة السفير البلجيكي لدى إسرائيل جان لوك بودسون ورئيس بلدية أنتويرب، حيث توجد جالية يهودية كبيرة، بارت دي ويفر، متحف ياد فاشيم للمحرقة والبلدة القديمة في القدس، وهذا هو ثالث وفد يأتي هذا العام بمبادرة من وزارة الشتات والمساواة الاجتماعية.