إسرائيل: مركز شيبا الطبي يشكف عن دقة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحاجة إلى العلاج البيولوجي لمرض كرون

أظهرت نتائج التجربة أن الخوارزمية كانت قادرة على التنبؤ بالحاجة إلى العلاج البيولوجي للمرضى الذين يعانون من مرض كرون بدقة 81 ٪.

أعلن مركز شيبا الطبي في إسرائيل عن نشر بحث تمت مراجعته من قبل الزملاء يؤكد دقة خوارزمية الذكاء الاصطناعي المطورة حديثًا للتنبؤ بعلاج مرض كرون (CD).

وتُظهر الدراسة، التي نُشرت في مجلة Therapeutic Advances in Gastroenterology ، أن تحليل التعلم الآلي لمقاطع فيديو التنظير الداخلي للكبسولة (CE) أثناء التشخيص الأولي يمكن أن يتنبأ بدقة بالحاجة إلى العلاج البيولوجي.

بقيادة البروفيسور أوري كوبيلوف ، مدير وحدة أمراض الأمعاء الالتهابية في شيبا ، والبروفيسور شومرون بن هورين ، مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي في شيبا ، ومدير الهندسة في إنتل أميت بليويس ، طور باحثون وأطباء من شيبا نموذجًا تعليميًا عميقًا على مقاطع فيديو كاملة لمطابقة CE. 101 مريضا بمرض كرون لمعرفة ما إذا كان البرنامج يمكن أن يتنبأ بالحاجة إلى العلاج البيولوجي.

وأظهرت نتائج التجربة أن الخوارزمية كانت قادرة على التنبؤ بالحاجة إلى العلاج البيولوجي للمرضى الذين يعانون من مرض كرون بدقة 81 ٪. وكان هذا أعلى بكثير من التحليل الذي أجراه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي باستخدام تحليل الدكتوراه لمؤشر الالتهاب في عينات البراز.

وفي هدا السياق، قال البروفيسور أوري كوبيلو، ، مدير IBD: "إن توقع مسار المرض والنتائج للمرضى المصابين بداء كرون هو أحد التحديات السريرية الأكثر أهمية في علاج مرض التهاب الأمعاء. ومع ذلك، يسلط هذا البحث الضوء على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على هذه العملية". في قسم أمراض الجهاز الهضمي في شيبا.

في مرض كرون، لا تزال تنبئ بالمرض والاستجابة للعلاج غير متوفرة. يتيح تنظير الكبسولة تحليل الجهاز الهضمي بأكمله باستخدام جهاز مجهري مزود بجهاز إرسال وكاميرا.

يأتي هذا البحث في أعقاب تجربة العام الماضي ، حيث أثبتت خوارزمية الذكاء الاصطناعي أنه يمكنها رقمنة فيلم يحتوي على ما يصل إلى 12000 إطار في حوالي دقيقتين. بالإضافة إلى ذلك ، وجد البحث أن الذكاء الاصطناعي هو أداة تشخيصية عالية الفعالية ، حيث ينتج دقة بنسبة 86٪ في تحليل الصور والبيانات ، مقارنة بنسبة 68٪ من الدقة التي تم تحقيقها من خلال الاعتماد على التحليلات من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي.