الضفة الغربية: تسلل مسلح في مستوطنة "أصايل" وتم تحييده

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان المحليين من احتمال وجود متسلل، وما زال البحث عن مشتبه بهم آخرين جاريا، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية محلية لم تقع إصابات.

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، مسلحا مشتبها به في بلدة أصايل بالضفة الغربية، جنوب جبل الخليل. وقبل ذلك بدقائق، أطلقت قيادة الجبهة الداخلية صفرات الإنذار باحتمال حدوث تسلل.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان المحليين من احتمال وجود متسلل، وما زال البحث عن مشتبه بهم آخرين جاريا، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية محلية لم تقع إصابات.

وأضاف الجيش أنه لم يتم العثور على سلاح مع المشتبه به.

ووكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أكد في مؤتمر صحفي الخميس الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان: أنه "تم احباط أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الماضي في اللحظة الأخيرة. وذلك بفضل جهازنا الأمني​​، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل فهمنا أن إيران تشكل تهديدا عالميا -لقد احبطنا في هذه المحاولات وأنقذنا أرواح البشر ".