الولايات المتحدة تعتزم إرسال مقاتلات "إف 16" إلى الخليج لحماية السفن وردع إيران

وأضاف المسسؤول، أنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسورية عبر الشرق الأوسط.

عززت الولايات المتحدة استخدامها للطائرات المقاتلة حول مضيق هرمز الاستراتيجي لحماية السفن من عمليات الاستيلاء الإيرانية بحسب ما أكد مسؤول دفاع أميركي بارز، اليوم السبت.

وأضاف المسسؤول وفقا لاسوشيتد برس ، أنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسورية عبر الشرق الأوسط.

وقال المسؤول، في حديثه إلى مراسلي البنتاغون، إنّ الولايات المتحدة سترسل طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى منطقة الخليج، في نهاية هذا الأسبوع لتعزيز الطائرات الهجومية من طراز "إيه-10" التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حاولت إيران الاستيلاء على ناقلة نفط قرب المضيق، الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما.

ولفت المسؤول، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لتقديم تفاصيل العمليات العسكرية في المنطقة، إنّ طائرات "إف-16" "ستوفر غطاءً جوياً للسفن التي تتحرك عبر الممر المائي، وستزيد من رؤية القوات في المنطقة، كرادع لإيران".

وذكرت البحرية الأميركية أنّ السفن البحرية الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة "يو إس إس ماكفول" التي تعمل بصواريخ موجهة إلى مكان الحادث.

وقال المسؤول الدفاعي، للصحافيين، إنّ "الولايات المتحدة تدرس عدداً من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سورية".ورفض المسؤول الإفصاح عن الخيارات بالتفصيل، لكنه قال إنّ الولايات المتحدة لن تتنازل عن أي منطقة، وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهام ضد تنظيم "داعش".