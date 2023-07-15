تقرير: بعد زيارة أبو مازن لجنين، السلطة الفلسطينية ستنفذ عملية اعتقالات واسعة شمال الضفة

يأتي هذا في ظل دعم إسرائيل للسلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها الأمنية في ظل تراجع هذه السيطرة

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة اعتقالات واسعة ضد المسلحين في شمالي الضفة الغربية، والتي ستكون على وجه الخصوص في مدينة جنين، يأتي هذا بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الى مدينة جنين.

وذكر التقرير ان إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقوا على خطة في إطارها ستعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على منع إطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية من جنين ومن مخيم جنين، وسيعملون على إحباط محاولات نمو مجموعات مسلحة جديدة، ومن الأهداف الأخرى، هي إحباط اي تصاعد لقوة حماس بالضفة الغربية- والذي سيؤدي الى انهيار السلطة لفلسطينية.

كخطوة في إطار فرض السيادة والسيطرة ، وصل الرئيس أبو مازن الأربعاء الماضي الى جنين، وكانت هذه زيارته الاولى الى المدينة من 12 عاما، وفي كلمة له خلال تواجده في المقبرة أمام قبور المسلحين الذين قضوا في العملية العسكرية الأخيرة في مخيم جنين قال "القدس هي عاصمة فلسطين، وليست ابو ديس، سنواصل بأن نكون متماسكين وسنبقى في أرضنا حتى يرحل هؤلاء منها". واضاف "كل الشعب الفلسطينية مع سكان جنين ومخيمها حتى النصر". كما بعث رسالة رمزية لحركة حماس والجهاد حين قال :"اليد التي ستجرؤ على الاقتراب من وحدتنا، سنقطعها من جذورها".

ويشار الى أن قوة سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية تراجعت في عدد من الأماكن في الضفة الغربية، من بينها جنين ومخيمها ومخيم بلاطة في نابلس ويعود هذا لعدة أسباب وعوامل من أبرزها اهمال السلطة لهذه المناطق والأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع نسبة البطالة وغيرها، و"عملية استعادة السيطرة" الفلسطينية المشار اليها اعلاه تأتي بدعم من إسرائيل، وفي إطار ذلك أجرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون تعاونا وثيقا مع السلطة، بهدف استعادة جزء من السيطرة في جنين، وزياره ابو مازن الى هناك تعتبر مرحلة هامة في إطار محاولة السلطة استعادة بعض السيطرة في المدينة.