قبيل زيارته المقررة إلى الصين.. رئيس الجزائر يزور قطر

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة.

أفادت الرئاسة الجزائرية، أمس الجمعة، أن الرئيس عبد المجيد تبون يقوم بزيارة عمل إلى دولة قطر اليوم السبت وغد الأحد، تسبق زيارته المرتقبة إلى الصين، وقالت في بيان مقتضب، إن "تبون، سيلتقي أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة.

وتشهد العلاقات الجزائرية القطرية تطوراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المجال الاقتصادي والشراكة السياسية.

وتأتي زيارة تبون قبيل يومين من زيارته المقررة إلى الصين، الاثنين المقبل، بهدف تطوير اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجزائر وبكين عام 2014.