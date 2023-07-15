القوات الإسرائيلية تطلق قنابل دخانية لتفريق تجمّع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود استخدموا يوم السبت إجراءات تفريق الحشود، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، قنابل دخانية باتجاه تجمع ضمّ النائب اللبناني قاسم هاشم بينما كان يتجول برفقة صحافيين قرب الخط الحدودي في جنوب لبنان، كما تواجدت اليونيفيل والجيش اللبناني في الموقع.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود استخدموا يوم السبت إجراءات تفريق الحشود، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء. وقال البيان إن عددا من المشتبه بهم تجاوزوا الخط الأزرق في المنطقة المعروفة أيضا باسم هار دوف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "التجمع رفض في البداية إخلاء المنطقة، لكنهم عادوا في النهاية إلى الأراضي اللبنانية"، ويأتي ذلك بعد أشهر من التوترات المتصاعدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكانت الفرقة السابعة من سلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، أجرت الأربعاء، تمرينا مكثفا باسم "قبضة الضرب"، يحاكي حالة الحرب في جنوب لبنان، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أمس الأربعاء، بمهاجمة إسرائيل إذا حاولت إزالة خيمة أقامتها مجموعته على الحدود غير الرسمية مع لبنان، مشيرا إلى أن "من أحرق المصحف الشريف في السويد له صلات بالمؤسسات الإسرائيلية، هدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين".