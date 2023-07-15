نقل نتنياهو إلى مستشفى "تل هشومير" بعد فقدانه الوعي في منزله

مصادر في مستشفى "شيبا" أن رئيس الوزراء فقد وعيه في منزله وانهار. نتيجة السقوط ، اصطدم رأسه بالأرض بقوة"

تم نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الطوارىء في مستشفى "شيبا" ( تل هشومير) في رمات غان شرق تل أبيب بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وبحسب موقع في "واللا العبري" عن مصادر في مستشفى "شيبا" أن رئيس الوزراء فقد وعيه في منزله وانهار. نتيجة السقوط ، اصطدم رأسه بالأرض بقوة. في هذه اللحظة، يتم تقييمه من قبل اختصاصي في الفيزيولوجيا الكهربية في المستشفى، حيث يخضع كجزء منه لاختبار تصوير الدماغ للتأكد من عدم حدوث أي ضرر نتيجة اصطدامه برأسه على الأرض.

ولاحقا أفاد مكتب نتنياهو بأن الحالة الصحية لرئيس الحكومة نتنياهو جيدة ويخضع لفحوصات طبية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو نُقل من منزله في قيسارية بموكب إلى المستشفى، وقد كان بوعيه.

وأفاد مكتب نتنياهو أنّ "الوعكة الصحية التي تعرّض لها نتنياهو بسبب قضاء عدة ساعات في الأمس في طبريا خلال ساعات الحر الشديد - ولا خطر على حياته.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الطبيب الشخصي لنتنياهو، بروفيسور تسيفي بركوفيتش، قوله إن "حالته جيدة ومستقرة"..

يذكر أنّ عدة شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو كلابيد، ليبرمان وباراك و أصدرت تصريحات تتمنى له الشفاء ودوام الصحة.

في يناير، خضع نتنياهو لفحص القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" تحت التخدير. وخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص قولون روتيني صباح اليوم في مستشفى "شعاري تسيديك" تحت التخدير. وأثناء الفحص حل محله رئيس "شاس" أرييه درعي.

نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شريط فيديو اليوم (السبت) بعد دخوله المستشفى في مستشفى شيبا قال فيه: "بالأمس قضيت وقتًا مع زوجتي في طبريا تحت الشمس، بدون قبعة، بدون ماء، وهذه ليست فكرة جيدة".

وقال إنه "يشعر بتحسن شديد، وشكر الجميع على اهتمامهم وقال للجمهور: "نحن نمر بموجة حارة في البلاد، أطلب منكم، أن تتواجدوا وقتًا أقل في الشمس، وعليكم بشرب المزيد من الماء، ويمكن أن يكون لدينا جميعًا اسبوع آمن".