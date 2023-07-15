للأسبوع الـ28 على التوالي: مظاهرات في جميع أنحاء اسرائيل احتجاجًا على "خطة إصلاح" القضاء

أكثر من 180 الف متظاهر في تل أبيب احتجاجًا على خطة نتنياهو لإصلاح القضاء

يتظاهر عشرات الآلااف مساء اليوم السبت للاسبوع الثامن والعشرين على التوالي ضد الثورة القانونية.وهي خطة تريد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية تطبيقها لتحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة.

;ويقدر منظمو المظاهرات أن حوالي 384 ألف رجل وامرأة إسرائيليين شاركوا في المظاهرات ضد الثورة القانونية الليلة.

أغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" في تل أبيب، وهي شبكة الشوارع المركزية وغالبا ما تكون مزدحمة، ثم أعادوا فتحها أمام حركة السير بعد وقت قصير. ولاحقا أغلق المتظاهرون شمال "أيالون" في كلا الاتجاهين ودارت مواجهات واعتقلت الشرطة 26 متظاهرا واستخدمت مدافع المياه ضد المتظاهرين.

خلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب التي تظاهر بها عنمد مفرق كابلان نحو 180 الف متظاهر. وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بالرغم من أنه سيبيت الليلة في مشفى تل هاشومير اثر وعكة صحية المت به ظهر اليوم. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا وبئر السبع ومدن أخرى.

ووصف منظمو الاحتجاجات الأسبوع الوشيك بالأكثر حساسية، فيما أعلنوا عن تأجيل تصعيد احتجاجاتهم إلى يوم الثلاثاء بعدما كان من المقرر أن يكون ذلك الإثنين.

ومن المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بدءا من يوم الثلاثاء القادم على أن تمتد لمدة أسبوع كامل رفضا للتشريعات ضد جهاز القضاء؛ حسبما أفاد منظمو الاحتجاجات.

واعتبر منظمو الاحتجاجات أن "الأيام العشرة القادمة ستكون الأكثر حساسية منذ بدء الاحتجاجات"، مشيرين إلى أن "هذا صراع لا بد من الفوز به".