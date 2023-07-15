بعد تحذير من الشرطة الإسرائيلية: إحباط عملية تصفية مجرم إسرائيلي في دبي

قبل أيام، نقلت الشرطة الإسرائيلية معلومات إلى شرطة دبي تفيد بأن مجرم إسرائيلي على وشك أن يُقتل في أراضيها

أحبطت شرطة الإمارات العربية المتحدة محاولة لاغتيال مجرم إسرائيلي في دبي. واعتُقل الفريق الذي كان ينوي تنفيذ الاغتيال فور وصوله إلى البلاد أمس (الجمعة). وجاء ذلك بعد تحذير من الشرطة الإسرائيلية. بحسب موقع "يسرائيل هايوم".

قبل أيام، نقلت الشرطة الإسرائيلية معلومات إلى شرطة دبي تفيد بأن مجرم إسرائيلي على وشك أن يُقتل في أراضيها، في إطار صراع بين منظمات جريمة تعيش شمال البلاد. عندما هبطت مجموعة كان من المتوقع ان تنفذ عملية في دبي الليلة الماضية تم القبض عليهم وظلوا في حجز شرطة دبي منذ ذلك الحين.

قبل نحو شهرين ، قُتل غسان شمسية، 33 عاماً، من سكان عكا، في دبي. وألقت شرطة دبي القبض على ثمانية إسرائيليين للاشتباه في تورطهم، وأدى التحقيق في الحادث إلى استنتاج أنه تم كجزء من صراع بين المجرمين.