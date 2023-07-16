نتنياهو يخرج من المستشفى بعد خضوعه لفحوصات إضافية

بعد قضاء ليلة في المستشفى، نتنياهو سيخرج بعد خضوعه لفحوصات إضافية

قال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو صباح اليوم إنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى اليوم الأحد، بعد إتمام سلسلة فحوصات ضرورية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السبت أنه "بحالة جيدة جدا" بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما أعلن مكتب نتنياهو البالغ 73 عاما أنه سيقضي ليلة في المستشفى.

وكان نتنياهو قد نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال مكتب إنتنياهو انه أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف "شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أنّ "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفاً أنّ "التقييم الأولي هو الجفاف".

وفي فيديو نشر بعد ساعات عدة، قال نتانياهو إنه قضى بعض الوقت في بحيرة طبريا مع زوجته "في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء". وأضاف "تلك ليست فكرة جيدة"، مشيرا إلى أنه يشعر الآن بتحسن.

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، داعيا الإسرائيليين إلى "قضاء وقت أقل في الشمس" و"شرب مزيد من الماء" في ظل الطقس الحار في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب نتانياهو أنه "سيبقى في المستشفى ليلة السبت للمراقبة، بناء على توصية أطبائه"، مع تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء من الأحد إلى الاثنين.