رئيس الوزراء العراقي يزور سوريا لأول مرة منذ 2011

رئيس الوزراء العراقي يزور دمشق لأول مرة منذ 13 عاما

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها برئيس النظام السوري بشار الأسد.

(AP Photo/Jerome Delay, File) رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وذكر بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في بغداد، أن السوداني غادر العاصمة متوجهاً إلى دمشق في زيارة رسمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول عراقي إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاءت بناء على دعوة رسمية وجهت له من قبل الأسد، وسيتم خلالها بحث الكثير من الملفات المشتركة ما بين البلدين، المتعلقة بالجانب الأمني على وجه الخصوص.

وتدعم الحكومة العراقية برئاسة السوداني، والتحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة والموالية لإيران، عودة النظام السوري إلى ما تسميه "المحيط العربي" رغم الكثير من المشاكل ما زالت عالقة بين العراق ونظام الأسد، خصوصاً ما يتعلق بملف تهريب الممنوعات وتفلت الحدود من الجانب السوري، وملف مياه نهر الفرات.