وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد خاصة الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا.

أكد الديوان الأميري القطري، أن الشيخ تميم بن حمد آل خليفة عقد مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، جلسة مباحثات رسمية في الدوحة اليوم الأحد، والتي تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد خاصة الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا، بحسب الديوان الأميري القطري.

وعقب ذلك عقد الجانبان بحسب الديوان الأميري القطري، لقاءاً ثنائياً تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وأقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعبد المجيد تبون بهذه المناسبة مأدبة غداء.

وتشهد العلاقات الجزائرية القطرية انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة ميزته الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى.

يذكر أن الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة إلى الصين ابتداء من الاثنين القادم، وتدخل في إطار “تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني”، حسب بيان سابق للرئاسة الجزائرية.