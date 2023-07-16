إيران : الشرطة تشدّد الرقابة على النساء غير المحجّبات

وأشارت صحيفة "شرق" الإصلاحية، اليوم الأحد، إلى أنّ أربع نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ"متابعة دروس في علم النفس" و"تنظيف المستشفيات" و"مُنعن من القيادة لمدّة عامين"

أكدت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامّة واللواتي يزداد عددهن، وذلك بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر.

وأشارت صحيفة "شرق" الإصلاحية، اليوم الأحد، إلى أنّ أربع نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ"متابعة دروس في علم النفس" و"تنظيف المستشفيات" و"مُنعن من القيادة لمدّة عامين" بعد إدانتهن.

وكانت وفاة مهسا أميني قد أدّت إلى اندلاع حركة احتجاج وتظاهرات في عدّة مدن في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تتراجع حدّتها. وقُتل مئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، كما اعتُقل الآلاف. وتمّ إعدام سبعة رجال على علاقة بهذه الحركة الاحتجاجية.

وبعدما تعرّضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت إلى حدّ كبير من الشوارع في الأشهر الأخيرة. وكان مزيد من النساء يخرجن من دون حجاب، خصوصاً في طهران والمدن الكبرى.

واتخذت السلطات منذ بداية العام سلسلة من الخطوات، تراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدّين القواعد.

في الوقت نفسه، اقترح القضاء والحكومة في أيار/مايو مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة الحجاب والعفّة" من أجل "حماية المجتمع" و"تعزيز الحياة الأُسرية".

ويقترح هذا النص الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات وخصوصاً المالية، ضدّ "أي أمرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

وقبل شهرين من بداية الحركة الاحتجاجية، دعا الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في تموز/يوليو 2022 إلى تعبئة "جميع المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب"، معلناً أنّ "أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض القيم الثقافية والدينية للمجتمع".