إسرائيل تحذر: اعتبارات نصر الله الخاطئة قد تؤدي الى مواجهة

التوتر بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مؤخرا يزيد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة

يحذر مسؤولون إسرائيل من مواصلة "استفزازات" حزب الله على الحدود والتي بدأت قبل أسابيع ويقولون إنها يمكن أن تنتهي في مواجهة عسكرية، ويقولون بحسب "واينت" إن نصر الله لديه تقديرات أنه لا توجد عليه مخاطر.

يوضح المسؤولون الإسرائيليون أن أنشطة حزب الله تتضائل مقابل معادلات الردع السابقة، هو لا يطلق قذائف للجبهة الداخلية أو يقوم بخطف جنود، لكنهم يعتقدون أنه يخاطر بارتكاب خطأ في التقدير قد يؤدي الى تدهور بالاوضاع الأمنية وحتى إلى حرب. نصر الله يعتقد أن استفزازات تنظيمة أقل من رد الفعل الإسرائيلي القاسي، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار أن اي رد إسرائيلي قاسي يمكن أن يدهور الطرفين الى مكان من الممكن أنهم لا يريدون الوصول اليه.

وذكر التقرير أن في إسرائيل يوجد تأهب لمواصلة الاستفزازات، والتقديرات هي أن لبنان في أزمة استراتيجية. البرلمان الذي فشل 12 مرة باخيار رئيس، وفشل الأطراف بالتوصل الى اتفاق. يضاف كل هذا الى الاتهامات التي توجه الى حزب الله بأنه من وراء الفوضى السياسية، وهو من يفشِل انتخاب الرئيس. حزب الله يريد سليمان فرنجية ويحاول إفشال أي مرشح آخر. في إسرائيل يعتقدون أن لبنان ليس فقط في أزمة وإنما حزب الله أيضا.

بمثل هذا الوضع لا يمكن توقع بما ستكون عليه العمليات، وهناك مخاوف أن أزمة نصر الله تدفعه للسعى الى تحويل الانتباه الى الصراع مع إسرائيل، ومن الممكن أن هذا يفسر لم حزب الله يسمح برفع بعض الكوابح الذي دفعته للحفاظ على ضبط النفس على مدار 17 عاما.

إسرائيل نقلت الى لبنان رسائل بخصوص خيام حزب الله، التي وضعت من الجانب إلإسرائيلي من الحدود الدولية في مزارع شبعا.هذه الرسائل استوعب نصفها، حيث قام حزب الله بتفكيك خيمة واحدة. إسرائيل أوضحت للبنان أن هذا لا ينهي القضية، ومصير الخيمة الثانية سيكون مشابها: يجب أن لا تبقى لفترة طويلة.

في إسرائيل يعتقدون أنه بسبب الأزمة السياسية في لبنان لا يوجد جدوى من الدخول الى مفاوضات على الحدود البرية مع لبنان. ست من 13 نقطة خلافية يمكن حلها، حيث أن الحديث يدور عن أمتار قليلة واحدة الى جانب الاخرى, لكن مع ذلك، باقي النقاط تحتاج الى حديث جدي، وحاليا يبدو أنه لا يوجد من يمكن التحدث معه في الجانب اللبناني الذي ينقصة قيادة مستقرة.

الأمريكيون مع ذلك يتحدثون مع الجانبين، وهذا هو السبب الذي أدى الى الزيارة السرية في إسرائيل الأسبوع الماضي مع عاموس هوكشتين، مبعوث الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن للمحادثات بين إسرائيل ولبنان، ويعتبر هوكشتين خبيرا بالشأن اللبناني، وكان الوسيط للاتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.