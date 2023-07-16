رئيس الوزراء الإسرائيلي يقصي ناشط في الليكود بسبب سخرية من الهولوكوست خلال الاحتجاجات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الناشط البارز إيتسيك زرقا، يشتم المتظاهرين ويبصق عليهم عند مفترق مرور بالقرب من بيسان أمس السبت.

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطرد ناشط من حزب الليكود سخر من الهولوكوست في الوقت الذي كان يحتج على الإصلاح القضائي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الناشط البارز إيتسيك زرقا، يشتم المتظاهرين ويبصق عليهم عند مفترق مرور بالقرب من بيسان أمس السبت.

وشوهد وهو يصرخ "الأشكينازيون، أتمنى أن تحترقوا في الجحيم. لم يمت ستة ملايين (أشكينازي) بدون سبب. أنا فخور. لو فقط أُحرق ستة ملايين آخرين".

وقال نتنياهو في بيان بشأن عزل الزرقا، وهو شخصية بارزة في فعاليات الحملة الانتخابية، "لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود".

إنكار الهولوكوست والتشكيك في حجمها أو الاحتفال بها يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بموجب القانون الإسرائيلي.

وقال زرقا في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إن تصريحاته "خرجت عن سياقها".

وتظاهر عشرات الآلاف مساء أمس السبت للاسبوع الثامن والعشرين على التوالي ضد الثورة القانونية.وهي خطة تريد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية تطبيقها لتحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.