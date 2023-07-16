كتائب القسام تعلن عن إدخال عبوة "شواظ 1" المضادة للدروع بوسائل قتالها في جنين

هذه العبوات مضادرة للمدرعات وتمتلك قدرة تدميرية عالية بعد اختراق الهدف من البطانة لكونه النقطة الأضعف

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين أمس عن إدخال عبوة "شواظ 1" المضادة للدروع في وسائل القتال التي تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي، وقالت القسام في بيان إن مقاتليها استخدموا هذا النوع من القنابل في جنين حيث "فجروا إحداها في آلية للجيش الإسرائيلي"خلال العملية الأخيرة، ولفتوا الى أن هذه العبوة ذات قدرة تدميرية عالية.

وذكرت التقرير في صحيفة "رأي اليوم" أن الجهاز الذي أدخل حديثا الى مدينة جنين يتمتع بقدرات خارقة للدروع، ويبدو أن "شواظ 1" (اللهب) يشبه الأجهزة التي استخدمتها المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية بعد احتلالها العراق، وما استخدمه حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

هذه الأجهزة تمتلك قدرات لاختراق لـ200 ميلليمتر من الفولاذ، بحسب البيانات العسكرية الأمريكية، ويتكون الجهاز الخارق للدروع من علبة تحتوي على مادة متفجرة ومغطاة ببطانة على شكل مخروطي الشكل، وهي تستهدف البطانة في الهدف كونها الجزء الأضعف في الجهاز.

امتلاك مثل هذه القدرات الهندسية سيسمح للمسلحين في جنين من استهداف المركبات العسكرية الإسرائيلية المدرعة من مسافات أطول من الذي تتيحه العبوات التقليدية، هذه العبوات توضع على جوانب الطريق، وهذا يضطر المركبات الى الإبطاء أو التوقف.