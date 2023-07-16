وقالت مصادر دبلوماسية، إن مصدر غضب نتنياهو الرئيسي هو عدم توجيه دعوة إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، في لقاء الأسبوع الماضي بسبب العلاقات المتوترة بين حكومته وإدارة بايدن، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن مصدر غضب نتنياهو الرئيسي هو عدم توجيه دعوة إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وبحسب ما ورد قال نتنياهو للسفير: "يجب أن تبذل جهدًا أكبر للحصول على دعوة للبيت الأبيض".

وكما نقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية قولها إن نتنياهو غير سعيد برحلة الرئيس إسحاق هرتسوغ هذا الأسبوع إلى نيويورك وواشنطن، والتي ستشمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال نتنياهو للسفير - وهو شقيق الرئيس - إنه يعتقد أن الرحلة ستمنح البيت الأبيض الشرعية اللازمة لتجنب دعوة رئيس الوزراء في المستقبل القريب.

يوم الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي الحالي إن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو هي "الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا" التي رآها على الإطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر عبر الهاتف من منظمة يهودية أمريكية قبل بضعة أيام: "نتنياهو كان أول من اتصل بايدن لتهنئته بعد الانتخابات الرئاسية ، ولم تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة الصين للقاء شي جين بينغ، وهي لفتة يفسرها الكثيرون على أنها علامة على تحدي بنيامين نتنياهو لجو بايدن.