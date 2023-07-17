رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود اولمرت لبايدن: "يجب ان تكون ضد الحكومة"

"ادعو قادة العالم الى عدم لقاء نتنياهو. وادعو الولايات المتحدة الى اجراء تقييم جديد للعلاقات مع اسرائيل"

أجرى رئيس الوزراء الأسيق إيهود أولمرت، مساء أمس الأحد، مقابلة على قناة "ديمقراط TV" ، وشدد على معارضته للحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو. وفي دعوة على غير المعتاد، دعا أولمرت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحرك ضدها وضد نتنياهو. واضاف "ادعو قادة العالم الى عدم لقاء نتنياهو. وادعو الولايات المتحدة الى اجراء تقييم جديد للعلاقات مع اسرائيل".

AP Photo/Patrick Semansky استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 26 أكتوبر 2022

كما أكد: "كل من يحب دولة إسرائيل يجب أن يكون ضد هذه الحكومة. لا يوجد سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة كان صديقًا لإسرائيل أكثر من بايدن. إذا كان بايدن يحب إسرائيل، فيجب أن يكون ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهو قد أعلن ذلك بالفعل ولكن عليه الآن أن يعلن عن إعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل".

ويسافر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لأربعة أيام، وهي الزيارة الثانية له إلى واشنطن منذ توليه منصبه، وتأتي مع تصاعد الأزمة في العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وسط محاولة لترميم الشراكة بين البلدين، وحلحلة القضايا الخلافية العالقة.

وسيخاطب هرتسوغ مجلسي الكونجرس الأمريكي، الذي سيعقد في جلسة خاصة بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة إسرائيل.