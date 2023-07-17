حزب الله ينشر فيديو يحاكي هجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية

تم نشر الشريط الذي مدته ست دقائق من قبل الجناح الإعلامي لحزب الله، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لحرب لبنان عام 2006

نشر حزب الله، مساء الأحد، شريط فيديو يحاكي هجومًا على قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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تم نشر المقطع الذي تبلغ مدته ست دقائق من قبل الجناح الإعلامي لحزب الله، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لحرب لبنان عام 2006. ويظهر الفيديو الذي يحمل عنوان "لا أحد يستطيع هزيمتك" محاكاة ضربة دبابة ومركبات إسرائيلية بها صواريخ وهجوم على القاعدة الإسرائيلية من قبل أعضاء حزب الله.

ثم يظهر في فيديو المحاكاة اعضاء حزب الله وهم يقومون بتفجير البلدات الاسرائيلية على الحدود والجنود الإسرائيليون محاصرون بداخلها.

تم نشر الشريط وسط توترات متصاعدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وحذر مسؤولون إسرائيل من مواصلة "استفزازات" حزب الله على الحدود والتي بدأت قبل أسابيع ويقولون إنها يمكن أن تنتهي في مواجهة عسكرية، ويقولون بحسب "واينت" إن نصر الله لديه تقديرات أنه لا توجد عليه مخاطر.