800 من قدامى الشاباك لنتنياهو وجالانت: استمرار التشريع خطر حقيقي على أمن الدولة

" إذا استمرت العملية التشريعية المتعلقة بالتعديلات القضائية ستفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية"

حذر 800 من قدامى جهاز الأمن العام في رسالة بعثوها مساء اليوم الأحد، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، من أنه إذا استمرت العملية التشريعية المتعلقة بالتعديلات القضائية، مما سيضر باستقلالية النظام القضائي، فهذا سيكون خطراً حقيقياً وواضحاً ومباشراً على أمن الدولة.جاء هذا في رسالة باسم "قدامى المحاربين في جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية".

ذكرت مجموعة من قدامى المحاربين في الشاباك، والتي عارضت في الأشهر الأخيرة تحركات الحكومة، في الرسالة أن "القانون الأساسي المقترح في التعديلات سيزيل من المحكمة العليا أداة العمل الرئيسية في المراجعة القضائية للسلطات التنفيذية وبالتالي تفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية ".

وبحسبهم ، فإن "هذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومبدأ التكامل، وسيعرض للخطر بشكل حقيقي وفوري جنود جهاز الأمن العام، وموظفي جهاز الأمن العام" (الشاباك).

الجهاز ومديروه وكذلك جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في العمليات القتالية، بما في ذلك الإجراءات المضادة المستهدفة وهدم المنازل والعمليات الإضافية.

مقاتلو الشاباك والجيش الإسرائيلي وقادتهم، بمن فيهم المستوى الوزاري، سيتعرضون للتحقيقات والملاحقات أمام هيئات قانونية دولية. والمحكمة العليا، بصفتها المحكمة العليا هي "القبة الحديدية" للمقاتلين، وستُلغى هذه الحماية على الفور، في حال سن القانون".